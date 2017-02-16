Жилые дома в Иркутской области смогут за полгода перейти из фонда капремонта на спецсчёт

Как 15 февраля 2017 года на сессии Законодательного собрания сообщила председатель комитета по собственности и экономической политике Ольга Носенко, такие поправки были внесены в закон «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в Иркутской области». Таким образом, срок перехода сокращен с года до шести месяцев. Поправки внесены депутатом Андреем Микуляком.

Напомним, если ранее после направления в фонд решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме надо было ждать год для перехода на спецсчёт, то теперь — шесть месяцев. «Внесенные поправки позволят активным собственникам жилья самостоятельно управлять многоквартирными домами, — отметила Ольга Носенко. — На сегодняшний день на счёте фонда капремонта имеется 2,7 млрд рублей. Собственники сами смогут эффективно распорядиться этими деньгами».