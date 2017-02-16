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07:15 (мск), источник: Вести Приморье

Незаконное кафе снесли на улице Русской во Владивостоке

На улице Русской, 46 во Владивостоке демонтировано кафе быстрого питания. У владельцев точки общепита отсутствовали правоустанавливающие документы, а это значит, что земельный участок был занят незаконно.

Устранить нарушения самостоятельно собственник кафе отказался, поэтому в соответствии с распоряжением администрации Владивостока незаконный объект демонтирован силами подрядной организации, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

«В ходе рейдовых мероприятий этот объект выявлен как незаконно установленный, материалы проверки были направлены в комиссию по освобождению самовольно занятых земельных участков и сносу самовольных построек. Объект демонтирован за счет бюджетных средств, — рассказал руководитель коммунальной службы административно-территориального управления Советского района Михаил Бобин. — Объект большой, поэтому демонтаж начали с разбора конструкций, которые будут вывезены на арестплощадку».

Чтобы забрать своё имущество, собственнику необходимо предоставить все правоустанавливающие документы, а также оплатить стоимость демонтажа и хранения объекта.

Стоит отметить, что во Владивостоке продолжается работа по ликвидации объектов, которые незаконно установлены, портят вид улиц и дворов. Такие объекты выявляются сотрудниками администрации Владивостока в ходе специальных рейдов либо по жалобам жителей. Информация о выявленных объектах публикуется на официальном сайте администрации Владивостока. Только на прошлой неделе в городе демонтирован 21 объект.

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