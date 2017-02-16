Замминистра: мы ожидаем за год четверть миллиона заявок на «дальневосточный гектар»





«Мы ожидаем что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение “дальневосточного гектара”. Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке — 6,2 млн человек — то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы, — сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, — Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей».



Более 5,2 тысяч участков предоставлено в пользование, значительная часть участков находится на разных стадиях рассмотрения: на кадастровом учете, стадии подготовки договора или согласовании документов с гражданами. Оформление участка занимает не более 60 дней.



Наиболее часто заявления на получение «дальневосточного гектара» поступают от мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.



«Это наиболее экономически активное население. Жители европейской части России рассматривают получение “дальневосточного гектара” под бизнес-проекты. Прежде всего, это проекты в сфере сельского хозяйства и рекреации», — прокомментировал Сергей Качаев.



Выделение «дальневосточного гектара» будет способствовать развитию строительной сферы.



«Для обустройства “дальневосточных гектаров” потребуются строительные материалы и строительные услуги. Первый экономический эффект мы рассчитываем увидеть именно в этих сегментах экономики. Также получение земли будет оказывать влияние на развитие сельского хозяйства. Около 18% граждан именно для этого берут свой “дальневосточный гектар”. Люди планируют заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности», — указал замминистра.



При выборе участка, по мнению замминистра, работают два основных принципа: «Первый — близость к населенным пунктам и минимизация затрат, связанная с освоением участка. Граждане, понимая, что эти участки необходимо осваивать и тратить свои деньги на создание инфраструктуры, чаще всего выбирают землю рядом с населенными пунктами и объектами инфраструктуры. Это позволит им быстрее и дешевле освоить участок. Второй принцип, которому граждане следуют при выборе участка, — близость к объектам рекреации, природным объектам, точкам притяжения для туристов».



По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении «дальневосточного гектара».



«Мы видим кооперацию. Гражданин берет бесплатно землю, а бизнес помогает ему обустроиться на этой земле, построить свой дом», — сказал он.



Отдельно прорабатываются вопросы создания инфраструктуры в местах концентрации получения земельных участков.



«Около 15% заявок граждан — это коллективные заявки. В перспективе в месте концентрации этих заявок мы видим создание новых поселений. Коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно, — отметил Сергей Качаев, — Уже сейчас понятно, где сконцентрирован спрос на земельные участки. Регионам и муниципалитетам необходимо будет корректировать планы развития инфраструктуры и строить ее максимально оперативно. Такая задача уже поставлена».