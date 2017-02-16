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07:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Замминистра: мы ожидаем за год четверть миллиона заявок на «дальневосточный гектар»

С 1 февраля, когда земельный участок на Дальнем Востоке может получить каждый россиянин, подано более 25 тысяч заявок из всех 85 регионов РФ. За весь период программы от граждан России поступило свыше 60,5 тысяч заявлений. Об этом ИА Дейта сообщили в минвостокразвития.



«Мы ожидаем что в течение 2017 года будет подано около 250 тысяч заявок от граждан на получение “дальневосточного гектара”. Если сравнивать с общим количеством населения на Дальнем Востоке — 6,2 млн человек — то 250 тысяч заявок на получение земли весьма существенно. Это экономический потенциал, который будет проявляться в ближайшие годы, — сообщил замминистра по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев, — Мы рассчитываем на людей, которые готовы и могут реализовать свои проекты на Дальнем Востоке, создать лучшее место для жизни своей семьи, своих детей».

Более 5,2 тысяч участков предоставлено в пользование, значительная часть участков находится на разных стадиях рассмотрения: на кадастровом учете, стадии подготовки договора или согласовании документов с гражданами. Оформление участка занимает не более 60 дней.

Наиболее часто заявления на получение «дальневосточного гектара» поступают от мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.

«Это наиболее экономически активное население. Жители европейской части России рассматривают получение “дальневосточного гектара” под бизнес-проекты. Прежде всего, это проекты в сфере сельского хозяйства и рекреации», — прокомментировал Сергей Качаев.

Выделение «дальневосточного гектара» будет способствовать развитию строительной сферы.

«Для обустройства “дальневосточных гектаров” потребуются строительные материалы и строительные услуги. Первый экономический эффект мы рассчитываем увидеть именно в этих сегментах экономики. Также получение земли будет оказывать влияние на развитие сельского хозяйства. Около 18% граждан именно для этого берут свой “дальневосточный гектар”. Люди планируют заняться растениеводством, пчеловодством, животноводством и другими видами аграрной деятельности», — указал замминистра.

При выборе участка, по мнению замминистра, работают два основных принципа: «Первый — близость к населенным пунктам и минимизация затрат, связанная с освоением участка. Граждане, понимая, что эти участки необходимо осваивать и тратить свои деньги на создание инфраструктуры, чаще всего выбирают землю рядом с населенными пунктами и объектами инфраструктуры. Это позволит им быстрее и дешевле освоить участок. Второй принцип, которому граждане следуют при выборе участка, — близость к объектам рекреации, природным объектам, точкам притяжения для туристов».

По словам замминистра, ряд инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке, готовы оказывать своим работникам помощь в освоении «дальневосточного гектара».

«Мы видим кооперацию. Гражданин берет бесплатно землю, а бизнес помогает ему обустроиться на этой земле, построить свой дом», — сказал он.

Отдельно прорабатываются вопросы создания инфраструктуры в местах концентрации получения земельных участков.

«Около 15% заявок граждан — это коллективные заявки. В перспективе в месте концентрации этих заявок мы видим создание новых поселений. Коллективные заявки имеют приоритетный характер в плане обеспечения их инфраструктурой, что экономически достаточно рационально и понятно, — отметил Сергей Качаев, — Уже сейчас понятно, где сконцентрирован спрос на земельные участки. Регионам и муниципалитетам необходимо будет корректировать планы развития инфраструктуры и строить ее максимально оперативно. Такая задача уже поставлена».

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