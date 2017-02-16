В Красноярском крае отменяют бумажные проездные для льготников

Напомним, проект единого автоматизированного учета льготных граждан с помощью ЕСК в общественном транспорте в Красноярском крае реализуется поэтапно. Сначала бумажный социальный проездной билет заменили на ЕСК в крупных городах и районах края. В настоящее время проект успешно реализован в 28 муниципальных образованиях, а летом к современной системе расчетов подключат оставшиеся 33 территории.

«Электронный проездной билет удобен для пассажиров, а переход на автоматизированную систему учета позволяет упорядочить расчеты с перевозчиками и повысить эффективность использования бюджетных средств. Добавим, что на перевозку льготных пассажиров по ЕСК из бюджета края ежегодно выделяется 1,5 млрд рублей. Чтобы льготникам было удобно, новые территории будут подключать к единой системе учета в течение двух месяцев. К концу июля бумажные проездные билеты перестанут действовать», — пояснили в Минтрансе.

Ввести ЕСК с 1 июня планируется в следующих муниципальных образованиях: ЗАТО п. Солнечный, Абанском, Балахтинском, Бирилюсском, Богучанском, Большемуртинском, Большеулуйском, Дзержинском, Ермаковском, Идринском, Иланском, Ирбейском, Казачинском, Каратузском, Кежемском, Козульском, Краснотуранском, Курагинском, Мотыгинском, Нижнеингашском, Новоселовском, Партизанском, Пировском, Саянском, Северо-Енисейском, Тасеевском, Туруханском, Тюхтетском, Ужурском, Уярском, Шушенском районах, а также Таймырском и Эвенкийском районах.

Напомним, один раз в месяц льготный пассажир может приобрести по ЕСК 36 базовых поездок за 155 рублей. При необходимости можно пополнить социальную карту дополнительными поездками.