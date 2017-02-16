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07:19 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Склад с запрещёнными «санкционными» овощами и фруктами нашли в Новосибирске

В Новосибирске обнаружили 9 тонн нелегальных овощей и фруктов, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.

Таможенники в рамках проверок обнаружили в Новосибирске запрещенные к ввозу в Россию 9,3 тонн овощей и фруктов. Овощи были обнаружены на складе на территории одного из торговых комплексов Кировского района Новосибирска.

В помещениях склада были обнаружены более 390 кг яблок из Польши, 2 376 кг польских груш, 4 247 кг гранатов из Турции, 2 289 кг турецких томатов.

Товар общей массой 9,3 тонны был изъят должностными лицами Россельхознадзора, после чего запрещенные к ввозу овощи и фрукты были уничтожены.

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