Склад с запрещёнными «санкционными» овощами и фруктами нашли в Новосибирске
В Новосибирске обнаружили 9 тонн нелегальных овощей и фруктов, сообщает
В Новосибирске обнаружили 9 тонн нелегальных овощей и фруктов, сообщает
Таможенники в рамках проверок обнаружили в Новосибирске запрещенные к ввозу в Россию 9,3 тонн овощей и фруктов. Овощи были обнаружены на складе на территории одного из торговых комплексов Кировского района Новосибирска.
В помещениях склада были обнаружены более 390 кг яблок из Польши, 2 376 кг польских груш, 4 247 кг гранатов из Турции, 2 289 кг турецких томатов.
Товар общей массой 9,3 тонны был изъят должностными лицами Россельхознадзора, после чего запрещенные к ввозу овощи и фрукты были уничтожены.