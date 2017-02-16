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07:26 (мск), источник: Kapital.kz

S&P подтвердил рейтинг АО Capital Bank Kazakhstan

Рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг активно развивающегося банка АО «Capital Bank Kazakhstan» на уровне «B-/C» и «Kzb+», прогноз негативный.

Источник: Kapital.kz

Напомним, Capital Bank — один из самых инновационных банков на рынке Казахстана, продвигающий карточный бренд B1NK и являющийся официальным партнером всемирно известного английского клуба «Арсенал».

S&P вывел банк из списка Credit Watch ввиду стабилизации ликвидности. «С начала февраля наблюдается активный прирост депозитного портфеля банка, а также единственный акционер банка Шадиев А. К. оказал поддержку банку», — отмечает агентство. Все это укрепило ликвидность банка и финансовую стабильность.

Кроме того, S&P вывело банк из списка Credit Watch, что также свидетельствует о надежности финансового института и намерении акционера вкладывать средства в поддержание и развитие банка. Подтверждение рейтинга на прежнем уровне после продолжительного и детального наблюдения за банком в стрессовой ситуации, сложившейся на финансовом рынке, указывает на то, что Capital Bank Kazakhstan состоялся как надежный игрок на рынке банковских услуг, который может не только устоять, но и продолжить свое развитие во время экономического кризиса.

Напомним, что S&P является одним из мировых лидеров в оценке уровня кредитоспособности организаций на финансовом рынке. Текущая рейтинговая оценка от S&P принимает во внимание значительные усилия и действия Банка, предпринятые за предыдущие годы и в течение 2016 года, направленные на повышение эффективности управления ликвидностью.

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