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07:16 (мск), источник: Zakon.kz

На МЦПС «Хоргос» упростили процедуру перемещения товаров

С 14 февраля текущего года упрощается процедура определения товаров для личного пользования, необлагаемых таможенными пошлинами и перевозимых через Международный центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос», сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт центра.

Источник: Zakon.kz

Как отмечается, упрощенная процедура вступила в силу согласно приказу министра финансов РК об установлении критериев отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, к товарам для личного пользования.

«Если ранее к товарам личного пользования относились предметы одежды, постельные принадлежности и другие товары в количестве не более двух единиц, то сейчас данный перечень значительно уменьшился, при этом частота пересечения посетителя МЦПС “Хоргос” или перемещения им товаров не должна превышать один раз в месяц, — пояснил начальник Управления инвестиций и международного сотрудничества АО МЦПС “Хоргос” Курбанджан Ахметов. — Любой посетитель может осуществлять въезд в МЦПС “Хоргос” неограниченное количество раз и находиться на территории Центра в течение 30 дней, но соблюдать кратность беспошлинного вывоза товаров».

При этом он отметил, что в случае же превышения нормы или частоты перемещения товаров свыше одного раза в месяц, применяется таможенный тариф по единой ставке 30 процентов от их таможенной стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм веса в части превышения весовой нормы 50 килограммов и (или) стоимостной нормы 1500 евро в эквиваленте.

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