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07:12 (мск), источник: Newtimes.kz

Рынок ипотеки оживает в Казахстане

Рынок ипотеки возвращается к жизни. За два последних месяца 2016 года размер портфеля ипотечных займов вырос сразу на 10%, в последний раз такой темп роста фиксировался в 2012 году, сообщают аналитики ranking.kz.

Источник: Newtimes.kz

Ипотечное кредитование сигнализирует о возвращении роста на рынок. Напомним, что в течение последних трех лет рынок не подавал никаких признаков «жизни», размер портфеля займов зафиксировался на отметке в 900 млрд тенге.

Однако, в конце 2016 года в сегменте вновь началось некоторое оживление — и буквально за два последних месяца размер рынка увеличился сразу на 10%. В результате по итогам 2016 года портфель ипотечных кредитов вырос на 9,2%, до 983,3 млрд тенге.

Это максимальный размер рынка ипотеки за всю историю РК. Предыдущий максимум был зафиксирован в конце июля 2014 года — 934,6 млрд тенге.

В 2015 году портфель ипотечных займов в РК сократился на 1%, а в 2014 году был рост показателя, но всего на 6%.

На сегодняшний день самую доступную ипотеку, т.е. с первоначальным взносом до 10%, предлагают 4 БВУ (8 предложений).

Без первоначального взноса, помощь в приобретении собственного жилья предлагает ЖССБ. Минимальная эффективная ставка у банка — 5,2%, максимальная сумма кредита до 45 млн тенге, на срок до 102 месяцев.

С первоначальным взносом от 5% выдает ипотеку Евразийский Банк. Минимальная эффективная ставка от 13,6%. Максимальная сумма до 150 млн тенге, срок до 240 мес.

Минимальный первоначальный взнос от 10% требуют RBK и Казкоммерцбанк. RBK в рамках сотрудничества с «Елорда Даму» выдает ипотеку с минимальной эффективной ставкой от 21,2%, на максимальную сумму до 50 млн тенге и сроком до 180 мес. У Казкома ипотека на приобретение недвижимости с баланса банка и залоговой недвижимости продается со ставкой от 11,7%, на срок до 120 мес.

Во всех регионах РК, за исключением одного, по итогам 2016 года портфель ипотечных займов вырос. Лидерами по годовому приросту ипотечных займов в РК традиционно являются мегаполисы Алматы и Астана, на них приходится более половины ипотечных кредитов РК — 52,4%.

В Астане кредиты, предоставленные на покупку жилья, выросли в размерах на 24,7 млрд тенге, до 207,8 млрд тенге. Доля Астаны на рынке ипотеки выросла с 20,3% до 21,1%.

Ипотечный портфель Алматы вырос за год на 20,5 млрд тенге, до 307,1 млрд тенге. Доля Алматы, напротив, упала с 31,8% до 31,2% от РК. Эти два мегаполиса обеспечили 54,8% всего годового прироста.

На третьем месте по приросту — Мангистауская область, где портфель таких займов по итогам года нарастил 6,2 млрд тенге и составил 43,9 млрд тенге. Доля региона в общем объеме рынка увеличилась с 4,2% до 4,5%.

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