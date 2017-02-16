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07:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Три бело-красных трамвая приобретет новосибирский «Горэлетротранспорт»

На покупку трех трамваев «Горэлетротранспорт» потратит 60 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

МУП «ГЭТ» в документах прописала технические требования для трамваев: они должны быть трехдверными и выкрашенными в два цвета — сверху белым, снизу темно-красным. Максимальная вместимость каждого вагона составляет 159 человек. Пассажирские сиденья должны быть антивандальные раздельного типа.

Кабина водителя должна быть отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой, в кабине должно быть установлено зеркало для обзора салона и медицинская аптечка.

Новые трамваи поступят в трамвайном депо на ул. Сибиряков Гвардейцев, 51 в Кировском районе Новосибирска.

Аукцион запланирован на начало марта, а к лету новые вагоны выйдут на линию.

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