Три бело-красных трамвая приобретет новосибирский «Горэлетротранспорт»
На покупку трех трамваев «Горэлетротранспорт» потратит 60 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
На покупку трех трамваев «Горэлетротранспорт» потратит 60 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.
МУП «ГЭТ» в документах прописала технические требования для трамваев: они должны быть трехдверными и выкрашенными в два цвета — сверху белым, снизу
Кабина водителя должна быть отделена от пассажирского салона остекленной перегородкой, в кабине должно быть установлено зеркало для обзора салона и медицинская аптечка.
Новые трамваи поступят в трамвайном депо на ул. Сибиряков Гвардейцев, 51 в Кировском районе Новосибирска.
Аукцион запланирован на начало марта, а к лету новые вагоны выйдут на линию.