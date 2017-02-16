После представления прокуратуры мэрия Омска уберёт незаконную рекламу

Накануне прокуратура города Омска сообщила, что внесла представление мэру Вячеславу Двораковскому с требованием убрать с улиц города всю незаконно размещённую рекламу. Сегодня администрация Омска публично доложила, что работа уже ведётся. Разработан регламент, в соответствии с которым будет вести демонтаж.

Администрация Омска:

— Документ детализирует порядок проведения необходимых мероприятий, устанавливает чёткий ритм работы всех заинтересованных структур, определяет конкретные сроки исполнения.

Мэрия заявляет: если собственники не уберут свою рекламу добровольно, её снимет муниципалитет. Рекламные конструкции отвезут на специальную штрафную стоянку. Конструкции могут храниться на ней всего месяц. Если владелец их не заберёт, то билборды и прочие носители уничтожат. Расходы на демонтаж в любом случае взыщут через суд с предпринимателей-собственников.

Контроль за выполнением регламента на практике мэр возложил на директора департамента имущественных отношений Евгения Асташова.