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08:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Росавиация прекратила субсидирование рейса Иркутск — Томск

Это связано с экономией бюджетных средств.

Источник: IrkutskMedia.ru

Федеральное агентство воздушного транспорта прекратило субсидирование трех авиарейсов Иркутск-Томск, Новосибирск-Кызыл и Хабаровск-Зея. Высвободившиеся бюджетные ассигнования в размере 257 млн рублей Росавиация направила на субсидирование новых маршрутов, увеличив их количество со 102 до 124 направлений. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта.

Обновленная маршрутная сеть пополнилась рейсами из Казани в Нижний Новгород, Оренбург и Пензу; из Кирова в Нижний Новгород и Пензу; из Нижнего Новгорода в Ижевск, Нижнекамску, Пензу, Ульяновск; из Пензы в Ижевск; из Перми в Казань и Нижний Новгород; из Самары в Ижевск, Казань, Киров, Нижнекамск, Оренбург, Пермь и Уфу; из Уфы в Ижевск, Киров, Оренбург, Пермь, Ульяновск и Чебоксары.

«Полеты по новым направлениям выполняют авиакомпании ЮВТ АЭРО (на самолетах CRJ-200), Авиа Менеджмент Груп (Pilatus PC-12), Аэропорт Оренбург (L-410), Комиавиатранс (L-410) и ЮТэйр (ATR-72)», — отметили в ведомстве.

Программа субсидирования региональных воздушных перевозок на территории России и формирования региональной маршрутной сети Российской Федерации реализуется в соответствии с постановлением правительства РФ. На круглогодичной основе перевозки выполняет 21 авиакомпания в восьми федеральных округах (ДФО, СФО, УФО, ПФО, ЦФО, СЗФО, ЮФО и СКФО) на воздушных судах типа SSJ-100, CRJ 100/200, DHC-8-Q400, L-410, PC-12, EMB-145, ATR-42, ERJ-170, Ан-24/26, Ту-134, Як-42 и Ан-148.

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