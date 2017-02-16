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08:25 (мск), источник: Om1.ru

Омское Минимущества готовит закон по контролю земель муниципалитетами

Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сообщили в региональном министерстве имущественных отношений, подготовлен законопроект, согласно которому органам местного самоуправления муниципальных районов будут переданы полномочия для муниципального земельного контроля в границах сельских поселений.

При этом были учтены предложения областного Минсельхоза и ранее внесенные изменения в федеральное законодательство, вступившие в силу с 1 января этого года. А именно — муниципалитеты получили полномочия по распоряжению участками из состава неразграниченных земель, которые расположены на территории сельских поселений.

Борис Смольников, министр имущественных отношений Омской области:

 — Полномочиями по распоряжению на территории сельских поселений большей части земельных ресурсов обладают органы местного самоуправления муниципальных районов, поэтому представляется целесообразным передать муниципальным районам полномочия в части муниципального земельного контроля на территориях сельских поселений.

В министерстве добавили, что в данный момент законопроект находится на стадии антикоррупционной экспертизы и согласовывается с органами исполнительной власти и местного самоуправления.

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