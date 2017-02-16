Бюджет Омской области потерял 722 млн из-за урезания акцизов

Как отметил в докладе Вадим Чеченко, доходы региона уменьшились на 722 млн рублей за счет уменьшения акцизов на нефтепродукты. Однако, не смотря на потери, областная казна все же выросла почти на 2 млрд рублей за счет дотаций из федерального центра.

Вместе с тем, как отметил министр расходы бюджета увеличились на 1 млрд 35 млн рублей. Это увеличение вышеупомянутых расходов на поддержку современной городской среды и увеличение ассигнований дорожного фонда на 680 млн рублей с целью приведения закона о бюджете требованиям бюджетного законодательства.

«Внесение изменений в бюджет позволяет пораньше провести торги, и раньше приступить к ремонту дорог. Мы уже наблюдали ситуацию, когда лето красное пропели, а там уже октябрь, и приходят деньги. А так быть не должно», — пояснил суть увеличения дорожного фонда председатель ЗС Владимир Варнавский.

Присутствующий на заседании сенатор от Омской области Сергей Попов заверил, что уровень наполняемости бюджета должен сохраниться.

«В перспективе этот уровень обязательно сохранится. Министр скромничает, у нас есть дополнительные возможности по получению бюджетных кредитов. И Минфин области очень активно над этим работает», — заявил Попов.

В итоге после утверждённых изменений параметры региональной казны составили: доходы — 65,9 млрд рублей; расходы — 66,5 млрд рублей, дефицит — 625 млн.