Директору компании грозит до трех лет колонии за невыплату зарплаты
Женщина из личной заинтересованности более двух месяцев полностью не выплачивала сотруднику заработную плату. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей.
Женщина из личной заинтересованности более двух месяцев полностью не выплачивала сотруднику заработную плату. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей.
В Перми утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Транспортная логистика Урала», которой инкриминируют полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.
Как сообщает
Только в ходе следствия, после наложения ареста на имущество задолженность была погашена в полном объеме.
Подсудимой грозит до трех лет лишения свободы.