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08:51 (мск), источник: Новости Перми

Директору компании грозит до трех лет колонии за невыплату зарплаты

Женщина из личной заинтересованности более двух месяцев полностью не выплачивала сотруднику заработную плату. Сумма задолженности превысила 120 тысяч рублей.

В Перми утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Транспортная логистика Урала», которой инкриминируют полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, обвиняемая более двух месяцев полностью не выплачивала сотруднику зарплату из личной корыстной заинтересованности. Долг перед работником превысил 120 тысяч рублей.

Только в ходе следствия, после наложения ареста на имущество задолженность была погашена в полном объеме.

Подсудимой грозит до трех лет лишения свободы.

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