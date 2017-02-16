Директору компании грозит до трех лет колонии за невыплату зарплаты

В Перми утверждено обвинительное заключение в отношении директора ООО «Транспортная логистика Урала», которой инкриминируют полную невыплату заработной платы свыше двух месяцев.



Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, обвиняемая более двух месяцев полностью не выплачивала сотруднику зарплату из личной корыстной заинтересованности. Долг перед работником превысил 120 тысяч рублей.



Только в ходе следствия, после наложения ареста на имущество задолженность была погашена в полном объеме.



Подсудимой грозит до трех лет лишения свободы.