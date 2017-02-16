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08:47 (мск), источник: АиФ Челябинск

70% пассажиров челябинских автобусов недовольны их работой

В опросе приняли участие 700 горожан старше 18 лет.

Работой городских автобусов в Челябинске недовольны 70% пассажиров, которые вынуждены периодически пользоваться этим видом транспорта, такие данные были получены в ходе опроса специалистами челябинского филиала РАНХиГС.

Социологи опросили 700 горожан старше 18 лет, предложив им оценить степень удовлетворенности работой общественного транспорта. Выяснилось, что практически половина (49%) челябинцев довольны положением дел в этой сфере, недовольных чуть больше — 50%, остальные затруднились с ответом.

Среди различных видов транспорта меньше всего нареканий у горожан вызывают трамваи — их работой удовлетворены 58% постоянных пассажиров. 52% челябинцев в целом довольны маршрутными такси. Такой же процент пассажиров удовлетворён работой троллейбусов, однако ни один из опрошенных не оставил этот вид транспорта совсем без замечаний.

«В связи с ростом и развитием города неизбежно возникают проблемы, связанные с оказанием качественных транспортных услуг населению. Однако эксперты отмечают, что в этом вопросе необходимо делать ставку на достижение двух целей — обеспечение экономической эффективности того или иного вида транспорта и учёт мнения населения», — резюмируют социологи.

Напомним, ранее специалисты РАНХиГС опубликовали результаты другого опроса, согласно которым маршрутками постоянно пользуются 47% челябинцев, муниципальными автобусами — 11,5%, трамваями — почти 9%, троллейбусами — 7%.

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