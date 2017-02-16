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08:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд РФ подтвердил незаконность конкурса на распределение краевых маршрутов

Вчера Верховный суд РФ рассмотрел жалобу на решение краевого суда, признавшего недействующими отдельных положений документа по планированию регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пермском крае, утвержденного постановлением правительства Пермского края 9 июня 2016 года № 347-п.

С исками в суд в конце прошлого года обратились три перевозчика — ИП Виктор Поздеев, ООО «Пермские автобусные линии», ИП Виктор Гонцов, ООО «Дилижанс» и ООО «Компас». Предприниматели посчитали незаконным изменение вида перевозок на обслуживаемых ими маршрутах. Изменение вида перевозок послужило основанием для того, чтобы минтранс выставил их на конкурс.

Краевой суд согласился с доводами предпринимателей и удовлетворил требования об исключении маршрутов, обслуживаемых истцами, из измененного перечня. Краевые власти попытались оспорить это решение в Верховном суде. Однако вчера суд также встал на сторону предпринимателей.

Как рассказал руководитель ООО «Междугородные автобусные перевозки» Олег Сасунов, теперь краевые власти не смогут провести конкурс по этому постановлению и будут вынуждены выдать карты маршрутов. Он отметил, что несмотря на то, что в решении суда указано всего 22 маршрута, по другим маршрутам также может быть применена аналогичная практика. «В лучшем случае теперь краевые власти смогут провести конкурсы только на те маршруты, где работают три и более перевозчиков», — отметил господин Сасунов.

Напомним, в июле прошлого года краевой минтранс объявил конкурс на право получения свидетельств на осуществление перевозок по межмуниципальным маршрутам в Пермском крае. Конкурсные процедуры должны были пройти до конца августа.

Согласно конкурсной документации маршрутная сеть Пермского края, состоящая из 285 направлений, была поделена на шесть лотов. В каждом лоте оказалось от 26 до 66 маршрутов. Свидетельство на осуществление перевозок планировалось выдавать на пять лет. Проведению конкурса предшествовало изменение реестра маршрутов. Правительство края изменило вид перевозок с «перевозок по регулируемым тарифам» на «перевозки по нерегулируемым тарифам».

Перевозчики полагают, что это было сделано намеренно, для того чтобы появилось основание для проведения конкурса. Согласно федеральному законодательству, в случае изменения вида перевозок эти маршруты должны разыгрываться на конкурсе. В результате многочисленных жалоб краевые власти были вынуждены отменить конкурс на маршруты.

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