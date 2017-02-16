Мэрия Омска купила за 5 млн долгожданный автопылесос для Чокана Валиханова

Победителем аукциона стало АО «Кургандормаш». За 5,08 млн рублей поставит автопылесос собственного производства. Зимой техника также может рассыпать песок.

Омск уже давно испытывает потребность в мобильной малогабаритной уборочной технике. Проблему обнажила улица Чокана Валиханова. После реконструкции ее попросту нечем было убирать. Дорожники использовали грузовики, что иногда приводило к порче имущества.

Свое оборудование курганцы уже «сватали» мэру Омска в апреле 2016 года. Глава города остался доволен. Но конкурсы по закупке срывались и состоялись только 13 февраля.