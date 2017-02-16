Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
СМИ обвинили РФ в размещении крылатых ракет на своей территории
Киев выразил протест из-за решения Мосгорсуда
Эксперт: Американские ракеты угрожают России
Стефания Маликова поделилась архивными фотографиями
Счастливы вместе: портреты пар, отметивших 50, 60 и 70 лет бракаФотогалерея супругов, которым уже давно не нужно доказывать свои чувства в День святого Валентина. Как отмечают крупные годовщины свадеб пары со всего света
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
Рейтинг самых комфортных городов мира
Ванные комнаты всех оттенков синего
Бой у высоты «Дерзкой»: армия ДНР отбила атаку ВСУ – СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Дмитрий Тарасов показал новую хозяйку своего дома - СМИ
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Самый грязный город в мире
14В США прошла самая престижная выставка собак
10Авария на крупнейшей в США плотине
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
08:49 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска купила за 5 млн долгожданный автопылесос для Чокана Валиханова

Стали известны итоги торгов по закупке малогабаритной вакуумно-уборочной техники для улиц Омска.

Победителем аукциона стало АО «Кургандормаш». За 5,08 млн рублей поставит автопылесос собственного производства. Зимой техника также может рассыпать песок.

Омск уже давно испытывает потребность в мобильной малогабаритной уборочной технике. Проблему обнажила улица Чокана Валиханова. После реконструкции ее попросту нечем было убирать. Дорожники использовали грузовики, что иногда приводило к порче имущества.

Свое оборудование курганцы уже «сватали» мэру Омска в апреле 2016 года. Глава города остался доволен. Но конкурсы по закупке срывались и состоялись только 13 февраля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Конгрессе США назвали условия смягчения санкций против России
Бывший депутат Госдумы Михеев объявлен в федеральный розыск
WSJ: США задумались над созданием ближневосточного аналога НАТО
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
CNN сообщил о подготовке США наземной операции в Сирии
«Бавария» разгромила «Арсенал» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Найдена статья Черчилля о существовании внеземной жизни
Спорт
«Краснодар», «Ростов» и «Зенит» стартуют в плей-офф ЛЕ В четверг три российских клуба проведут свои первые матчи в 1/16 финала футбольной Лиги Европы
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Вокруг Эйфелевой башни построят пуленепробиваемую стену
Москвичи сэкономили на 4 млрд руб. налогов на жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь Лиза и Гарри Галкины живут в разных комнатах и учат французский.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь