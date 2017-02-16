Мэрия Омска купила за 5 млн долгожданный автопылесос для Чокана Валиханова
Стали известны итоги торгов по закупке малогабаритной
Стали известны итоги торгов по закупке малогабаритной
Победителем аукциона стало АО «Кургандормаш». За 5,08 млн рублей поставит автопылесос собственного производства. Зимой техника также может рассыпать песок.
Омск уже давно испытывает потребность в мобильной малогабаритной уборочной технике. Проблему обнажила улица Чокана Валиханова. После реконструкции ее попросту нечем было убирать. Дорожники использовали грузовики, что иногда приводило к порче имущества.
Свое оборудование курганцы уже «сватали» мэру Омска в апреле 2016 года. Глава города остался доволен. Но конкурсы по закупке срывались и состоялись только 13 февраля.