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08:40 (мск), источник: PROUFU.ru

Уфимцы смогут получать квитанции за коммунальные услуги по электронной почте

Теперь жители Уфы смогут получать ежемесячные квитанции на свой почтовый ящик. Уфимский МУП ЕРКЦ разработал специальный сервис, воспользоваться им очень просто.

Чтобы получать квитанции за коммунальные услуги на электронный адрес собственнику жилья необходимо обратиться в одно из отделений МУП ЕРКЦ и написать заявление, указав все реквизиты для доставки квитанций по электронной почте. После этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МУП ЕРКЦ г. Уфы.

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