Уфимцы смогут получать квитанции за коммунальные услуги по электронной почте

Чтобы получать квитанции за коммунальные услуги на электронный адрес собственнику жилья необходимо обратиться в одно из отделений МУП ЕРКЦ и написать заявление, указав все реквизиты для доставки квитанций по электронной почте. После этого необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте МУП ЕРКЦ г. Уфы.