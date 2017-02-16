Более 40 тысяч квартир введут в Астане до 2021 года

По его словам, с 2017 по 2021 планируется ввести в эксплуатацию более 40 тысяч квартир.

«Из них за счёт бюджетных средств через управление строительства более 8 тысяч квартир, арендных — 2 тысячи 300, кредитных — 6 тысяч и остальные квартиры — по 7−8 тысяч в год будут сдаваться, начиная со следующего года. Таким образом, 8 тысяч за счёт бюджетных средств, остальные — частные застройщики, но мы будем помогать им сетями, и институт развития государства будет помогать им финансированием. За счёт ипотечного кредитования льготного, за счёт механизма Жилстройсбербанка ценовой диапазон планируется от 230 до 300 тысяч тенге. В первую очередь, будут обеспечены те люди, которые стоят в очереди», — сказал он на отчётной встрече.

Глава администрации города подчеркнул, что если в 2007 году в очереди стояло 7 тысяч человек, то сейчас их количество достигло 44 тысяч человек. Только в прошлом году 6 тысяч человек встали в очередь.

«Конечно, сразу обеспечить жильём — это очень сложно. Поэтому, как вы знаете, по поручению Главы государства правительством принята программа жилищного строительства “Нурлы жер”, которая предусматривает возможность для всех горожан улучшить свои жилищные условия. Мы работаем над этой программой в рамках города», — добавил он.