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08:50 (мск), источник: Publika.md

Национальная ассоциация ресторанов требует пересмотреть антитабачный закон

Сотни штрафов были выписаны за десять месяцев действия антитабачного закона. Между тем, владельцы баров и ресторанов продолжают настаивать, чтобы курение разрешили у входа в заведение.

Источник: Publika.md

Кроме того, они требуют разрешить им оборудовать закрытые места для курения. Инициативу обсудили на заседании совета по экономике при правительстве. Однако Министерство здравоохранения идти на уступки не намерено.

Национальная ассоциация ресторанов требует отменить норму, позволяющую курить в десяти метрах от входа в заведение.

«Не у всех есть это расстояние в десять метров, у них либо маленькая терраса, либо ее и вовсе нет. Закон позволяет обустроить место для курения где-то на улице, но на расстоянии десяти метров. Это создает конкуренцию между развлекательными заведениями», — сказала глава Национальной ассоциации ресторанов Анета Засавицки.

«В некоторых странах это расстояние составляет 15 метров, в других пять. Я считаю, наш закон очень хороший, мы с трудом добились этих десяти метров. Уступить — значит признать поражение», — отметила замминистра здравоохранения Алена Сербуленко.

Другое предложение касается оборудования в ресторанах, клубах, гостиницах и аэропорту специальных помещений только для курящих.

«Возвратится к специальным помещениям для курения — значит полностью отказаться от всех положений закона. Так мы делаем десять шагов назад», — добавила замминистра здравоохранения.

В то же время, некоторые депутаты открыты к диалогу.

«Надо прояснить. Где начинаются эти десять метров — от входа, от заднего окна, где они заканчиваются. На какой площади может действовать администратор заведения или госучреждения», — сказала депутат ДПМ Валентина Булига.

По словам некоторых столичных жителей, ограничения оставить в силе.

«Я считаю, курение нужно полностью запретить».

«Думаю, должны быть заведения, где можно курить. Пусть курящие идут туда, а кто не хочет — не пойдет».

«Надо оставить эти десять метров курильщикам, хоть этот дым очень неприятный. Когда у нас курят, все равно он доходит до остальных, и это неприятно».

Для любителей кальянов и курильщиков сигар предложили создать специальные заведения. Сейчас курение разрешено только на открытых террасах, в специально оборудованных местах в десяти метрах от входа в заведение, и в собственных квартирах.

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