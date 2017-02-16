Глава свердловского минтранса проверил, как идут работы на дороге до Серебрянки

Также рабочие монтируют новые дорожные знаки — уже установлено 18 постоянных конструкций. Перед началом весенней распутицы на дороге дополнительно будут размещены временные знаки, ограничивающие движение большегрузов. В период таяния снегов на дороге планируется организовать круглосуточный пост дорожно-патрульной службы для выявления недобросовестных грузоперевозчиков, работающих с нарушением допустимых весогабаритных параметров.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, для приведения автодороги от Нижнего Тагила до Серебрянки в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние, обеспечивающее круглогодичное безопасное и бесперебойное движение транспорта, дорожниками уже проведён ряд мероприятий. В рамках работ по содержанию дороги, подрядная организация Управления автодорог — компания «УБТ-сервис» — с начала 2017 года выполняет не только очистку дороги от снега и обработку проезжей части антигололёдными материалами, но и ведёт очистку кюветов автодороги от массивных снежных валов и всевозможных кустарников, чтобы обеспечить водоотвод во время весеннего половодья и исключить обводнение насыпи. Уже освобождены от снежных валов обочины на участках от 11 по 33 км и с 65 до 68 км. Эта работа продолжается — ежедневно на дорогу выходит пять-шесть бульдозеров и около 25 рабочих. Полностью убрать снежные валы и кустарники с полос отвода планируется к марту.

В конце прошлого года на автодороге была подготовлена одна площадка, где к предстоящей весне размещён скальный грунт, который будет использоваться для укрепления дорожного полотна в период таяния снегов. Сейчас ведутся работы по расчистке ещё двух площадок большего размера — на каждой можно будет разместить до 20 тыс. кубометров материала. К началу ремонтных работ будут закуплены и размещены вдоль дороги все необходимые материалы.

Планируется, что на площадках с материалами весной будут базироваться «вагончики» для размещения бригад дорожных рабочих. Пока же на дороге в дневное время работает передвижная бытовка.

Отремонтирована пешеходная часть моста через речку Серебряную — здесь поменяли настил. В дальнейшем этот мост будет полностью реконструирован — сейчас по нему готовится проектная документация. Также дорожники собираются приступить к проектированию капитального ремонта моста через реку Полуденка.

Проектная документация на выполнение в этом году работ по ремонту автомобильной дороги до Серебрянки уже подготовлена. В частности, в текущем году на автодороге будет восстановлен водоотвод, который уберет воду с проезжей части в кюветы. Будут восстановлены участки, которые подвержены пучению и сейчас полностью разрушены — слабый грунт будет заменён на скальный грунт. Будет восстановлено земляное полотно от 40 км автодороги до Серебрянки, где дорога имеет грунтовое покрытие. Таким образом, на всём протяжении автодороги будет восстановлено то покрытие, которое предусмотрено нормативами.

По словам министра транспорта и связи Василия Старкова, стоимость ремонта автодороги составит почти 250 млн руб. Указанные средства в 2017 году по поручению главы региона Евгения Куйвашева будут привлечены из регионального резервного фонда. Провести конкурсные процедуры, в ходе которых будет определен подрядчик для выполнения работ, планируется в апреле. Исполнитель должен будет начать работы сразу после схода снега — в апреле-мае, а завершить их в октябре-ноябре. При этом поручение президента РФ по обеспечению безопасного, бесперебойного проезда транспорта до Серебрянки будет выполнено в установленный срок — к 1 июня.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева разработана «дорожная карта», включающая план мероприятий по восстановлению дороги до Серебрянки, а также по решению других социально значимых для жителей этого населенного пункта вопросов.