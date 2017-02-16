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09:27 (мск), источник: NewsKo

Транспортная прокуратура проверяет готовность аэропорта Большое Савино к чемпионату мира по футболу

Как стало известно «Новому компаньону», в Пермском аэропорту 6 февраля началась проверка, инициированная Уральской транспортной прокуратурой к чемпионату мира по футболу 2018 года. Проверка продлится до конца месяца, её результаты станут известны в начале марта.

Как сообщают в Уральской транспортной прокуратуре, в первую очередь, в Перми проверят весь транспортный состав аэропорта, готовность аэровокзала к террористическим угрозам и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм в заведениях общепита, расположенных в зале ожидания.

Также пермские «воздушные ворота» проверяют на предмет защищённости в части незаконного проникновения.

Напомним, несмотря на то, что в Перми не запланировано проведение матчей в рамках ЧМ-2018, один из спортивных объектов столицы Прикамья всё же выбран в качестве тренировочной базы для команды- участника. Речь идёт о спорткомплексе им. В. П. Сухарева, который должен быть подвергнут реконструкции до 2018 года.

«СК им. В. П. Сухарева включён в список FIFA, однако до начала тренировочного процесса футболистов его необходимо реконструировать в соответствии с требованиями FIFA. В частности, нужно сменить искусственное покрытие поля на натуральное, увеличить количество мест на трибунах, обустроить отдельное место для прессы и поменять освещение», — сообщили в министерстве спорта Пермского края.

Отметим, в этом году Уральская транспортная прокуратура уже провела 140 проверок в 11 международных аэропортах, расположенных в Уральском федеральном округе, а также в Оренбургской области, в ходе которых были выявлены нарушения.

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