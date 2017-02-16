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09:18 (мск), источник: Om1.ru

Власти ищут покупателей для «Омского радио» и аэропорта «Федоровка»

Часть объектов для приватизации уже не первый год пытаются продать, а часть — добавились с этого года.

По решению регионального кабинета министров в прогнозный план приватизации собственности Омской области на ближайшие годы (2017−2019) внесли изменения с учетом предложений отраслевых органов исполнительной власти.

Так, планируется передать в частные руки 51% акций уставного капитала акционерного общества «Омское радио» из-за его убыточности, рассказал министр имущественных отношений региона Борис Смольников. Ожидается, что за счет привлечения внебюджетных инвестиций эффективность финансово-хозяйственной деятельности повысится.

Кроме того, ряд объектов перенесен с прошлого года. По-прежнему власти надеются приватизировать 49% акций ОАО «Омский аэропорт «Федоровка» и 100%-ные доли обществ с ограниченной ответственностью «Русско-Полянская районная типография», «Тарская районная типография», «Семеноводческая станция Исилькульская».

 — Поступления в областной бюджет средств от реализации плана приватизации собственности прогнозируются в 2017 году в размере не менее 238 млн рублей, — уточнили в министерстве.

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