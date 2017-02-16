Власти ищут покупателей для «Омского радио» и аэропорта «Федоровка»
Часть объектов для приватизации уже не первый год пытаются продать, а часть — добавились с этого года.
Часть объектов для приватизации уже не первый год пытаются продать, а часть — добавились с этого года.
По решению регионального кабинета министров в прогнозный план приватизации собственности Омской области на ближайшие годы (2017−2019) внесли изменения с учетом предложений отраслевых органов исполнительной власти.
Так, планируется передать в частные руки 51% акций уставного капитала акционерного общества «Омское радио»
Кроме того, ряд объектов перенесен с прошлого года.
— Поступления в областной бюджет средств от реализации плана приватизации собственности прогнозируются в 2017 году в размере не менее 238 млн рублей, — уточнили в министерстве.