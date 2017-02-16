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09:33 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти предлагают к продаже больше всего квартир в Самарской области

Подготовлен отчет о ситуации на рынке недвижимости по городским округам Самарской области в январе 2017 года, сообщает СОФЖИ.

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 10 394 уникальных предложения к продаже, опубликованных в СМИ в январе 2017 года.

На первом месте по количеству предложений с огромным отрывом продолжает лидировать Тольятти с 4 736 квартирами. На втором — Самара — 2 878 квартир, на третьем Сызрань — 818 квартир. Замыкает список Похвистнево — 94 квартиры.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области составила 44 895 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре — 59 984 руб. (в январе 2016 года -62 178 руб.), самая низкая — в Октябрьске — 25 420 руб. (в январе 2016 года -28 209 руб.).

Наиболее активным в январе был рынок в Тольятти (индекс активности — 6,7), наименее — в Самаре (индекс активности 2,5).

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