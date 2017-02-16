ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Северо-Западный 1 Альянс»

Банк «Северо-Западный 1 Альянс» до недавнего времени назывался Агрокредбанком. По итогам 2016 года он занял 547-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».

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«В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала», — говорится в пресс-релизе.

Регулятор отмечает, что банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.

«Руководство и собственники (банка — ИФ) не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», — отмечается в сообщении.