ЦБ отозвал лицензию у петербургского банка «Северо-Западный 1 Альянс»
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Северо-Западный 1 Альянс», зарегистрированного в
Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU — Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Северо-Западный 1 Альянс», зарегистрированного в
Банк «Северо-Западный 1 Альянс» до недавнего времени назывался Агрокредбанком. По итогам 2016 года он занял 547-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
«В результате исполнения требования надзорного органа о создании необходимых резервов на возможные потери размер собственных средств кредитной организации снизился до уровня ниже зарегистрированного уставного капитала», — говорится в
Регулятор отмечает, что банк не выполнил в установленный законом срок требование предписания Банка России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных средств.
«Руководство и собственники (банка — ИФ) не предприняли эффективных и достаточных мер по нормализации его деятельности», — отмечается в сообщении.
Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 января 2017 года банк располагал средствами физлиц в объеме 0,5 млн рублей.