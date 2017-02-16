Омский институт приборостроения покупает броневик за 11 миллионов

Омский научно-исследовательский институт приборостроения собирается купить себе военную технику — армейский броневик-внедорожник «Тигр» российского производства. Как следует из документов, размещённых на портале «Единая информационная система в сфере закупок», максимальная цена, которую предприятие готово заплатить за бронемобиль, — 11 миллионов рублей с учётом налогов.

Год выпуска автомобиля и его пробег для ОНИИП значения не имеют. Цвет можно предлагать любой (традиционно корпус «Тигров» выкрашивают под камуфляж). Главное — определённые технические характеристики.

Броневик для приборостроителей должен быть четырёхдверным с двумя рядами сидений и с закрытым грузовым отсеком, оборудованным распашными дверями. Во внедорожнике должно умещаться четыре человека. Грузоподъёмность — до полутора тонн. Мощность двигателя — не менее 200 лошадиных сил. Максимальная скорость по бездорожью — 30 км/ч, по шоссе — 140 км/ч. Среди других требований: шумоизоляция салона, электрообогрев стёкол, кондиционер, багажник на крыше и люк.

Предприятиям, которые желают продать омскому предприятию броневик, следует подать заявку до 3 марта.