Омский институт приборостроения покупает броневик за 11 миллионов
Предприятие разместило на портале Госзакупок заявку на приобретение армейского бронированного внедорожника «Тигр».
Предприятие разместило на портале Госзакупок заявку на приобретение армейского бронированного внедорожника «Тигр».
Омский
Год выпуска автомобиля и его пробег для ОНИИП значения не имеют. Цвет можно предлагать любой (традиционно корпус «Тигров» выкрашивают под камуфляж). Главное — определённые технические характеристики.
Броневик для приборостроителей должен быть четырёхдверным с двумя рядами сидений и с закрытым грузовым отсеком, оборудованным распашными дверями. Во внедорожнике должно умещаться четыре человека. Грузоподъёмность — до полутора тонн. Мощность двигателя — не менее 200 лошадиных сил. Максимальная скорость по бездорожью — 30 км/ч, по шоссе — 140 км/ч. Среди других требований: шумоизоляция салона, электрообогрев стёкол, кондиционер, багажник на крыше и люк.
Предприятиям, которые желают продать омскому предприятию броневик, следует подать заявку до 3 марта.