В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 17 февраля

В Орджоникидзевском районе очистка дворов от снега пройдет по следующим адресам:

ул. М. Пинского, 6; ул. Пекинская, 17; ул. Калинина, 5, 51; ул. Блюхера, 12/1; ул. Суворова, 72; ул. Российская, 17, 60б; ул. Вологодская, 66, 68; ул. Интернациональная, 27; проспект Октября, 178.

В Октябрьском районе очистят дворы от снега на проспекте Октября, 63/4, 63/5, 65/4, 65/5, 86/2, 86/3; ул. Парковая, 6/2, 6/3, 8; ул. Комсомольская, 157, 159; ул. Российская, 43/10, 43/11, 43/14; ул. К. Абрамовой, 2; бульваре Тюлькина, 5, 5/1.

В мкр. Сипайлово — на ул. Ю. Гагарина, 17, 19; ул. Б. Бикбая, 23/2; ул. Ак. Королева, 10/6, 29, 29/1, 29/2; ул. Набережная, 1/1, ½, 1/3, 47.

В Кировском районе работы по уборке снега во дворах пройдут завтра на ул. Г. Горбатова, 9; ул. Свердлова, 56; ул. Менделеева, 7/1; ул. Достоевского, 112; ул. Авроры, 11, 11/1а; ул. Геологов, 51/2.