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09:25 (мск), источник: 365info.kz

Курс доллара к тенге понизился до психологической отметки

По итогам утренних торгов на Kазахстанской фондовой бирже 16 февраля курс доллара составил 320,33 тенге за $1.

Источник: 365info.kz

По сравнению с результатами предыдущей утренней сессии американская валюта упала на 1,12 тенге. Об этом сообщается на официальном портале биржи. В торгах приняли участие 18 членов валютного рынка.

Объем торгов составил 24,9 млн долларов, что на 25,5 млн долларов меньше, чем накануне утром. Средневзвешенный курс китайского юаня по итогам утра 16 февраля составил 46,8950 тенге за юань (-0,0238 тенге), объем торгов — 200 тыс. юаней (-600 тыс. юаней).

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