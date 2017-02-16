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11:04 (мск), источник: Губерния онлайн

Лучший реализованный инвестпроект определят в Хабаровске

В Хабаровске определят лучший реализованный инвестпроект 2016 года.

Источник: Reuters

Соответствующий конкурс проведут с 1 по 31 марта. Участвовать в нем смогут организации и физические лица — инвесторы, заказчики или застройщики. Конкурс проводится в четырех номинациях. В их числе — «Строительство жилых объектов», «Реконструкция зданий и сооружений» и другие.

Победителей наградят медалями, дипломами и денежными премиями. Торжественная церемония пройдет накануне Дня города. Заявки на участие принимаются по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет № 447. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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