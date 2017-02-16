«Белтелеком» повышает цены на международные звонки и ряд других услуг
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Национальный оператор связи «Белтелеком» повысит стоимость ряд услуг с 1 марта, сообщила в четверг
МИНСК, 16 фев — Sputnik. Национальный оператор связи «Белтелеком» повысит стоимость ряд услуг с 1 марта, сообщила в четверг
Подорожают, в частности, услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и
Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети Интернет.
При этом подчеркивается, что средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню действующих тарифов.
Стоимость местных и междугородних звонков, а также услуг доступа в
В компании напомнили, что последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Между тем постоянное развитие телекоммуникационных технологий невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг.