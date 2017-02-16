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11:05 (мск), источник: Sputnik.by

«Белтелеком» повышает цены на международные звонки и ряд других услуг

МИНСК, 16 фев — Sputnik. Национальный оператор связи «Белтелеком» повысит стоимость ряд услуг с 1 марта, сообщила в четверг пресс-служба оператора.

Источник: Sputnik.by

Подорожают, в частности, услуг телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги, уточняется в сообщении компании.

Изменения в стоимости коснутся также некоторых тарифных планов телевидения ZALA и услуг доступа к сети Интернет.

При этом подчеркивается, что средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню действующих тарифов.

Стоимость местных и междугородних звонков, а также услуг доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуг хостинга остается прежней. Повышать ее в 2017 году не планируется, подчеркнули в «Белтелекоме».

В компании напомнили, что последнее изменение тарифов на услуги компании было проведено в декабре 2015 года. Между тем постоянное развитие телекоммуникационных технологий невозможно без модернизации сети, приобретения современного оборудования, разработки новых технических решений и услуг.

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