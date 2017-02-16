Китай и Россию связал новый железнодорожный маршрут

В китайском г. Тайюань состоялась торжественная церемония отправления первого грузового состава в Россию. По данным китайской стороны, поезд преодолеет более 6 тыс. км примерно за 12 дней.

Новый маршрут соединил китайскую провинцию Шаньси и Красноярский край. Первый состав доставит в Лесосибирск два карьерных экскаватора, произведенных на заводе Taiyuan Heavy Industry, пишет «Синьхуа».

Вес двух экскаваторов составил 1600 тонн. В Россию тяжелая техника прибудет в разобранном виде, после чего китайские специалисты проведут сборку техники на месте. В разобранном виде экскаваторы заняли 10 вагонов-контейнеров и 31 железнодорожную платформу.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, первый грузовой железнодорожный состав 18 января прибыл из Китая в Лондон. Таким образом, Великобритания стала 18-й страной, установившей прямое железнодорожное сообщение с Китаем, что призвано способствовать усилению торговых связей между Пекином и странами Западной Европы.