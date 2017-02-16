УФАС просит перевозчиков освободить 19 автобусных маршрутов в Хабаровске

В скором времени в Хабаровске может освободиться 19 автобусных маршрутов — работающим на них перевозчикам региональное УФАС выдало предписания сдать путевые листы. Основанием для этого стало нарушение закона о конкуренции, допущенное в ходе конкурса на право осуществлять перевозки: некоторые предприниматели уверяли, что купят новые автобусы, но после победы забыли о своих обещаниях, сообщает портал «Губерния».

Как рассказала журналистам руководитель управления федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю Елена Клостер, сейчас ее управление работает над тем, чтобы освободить 19 автобусных маршрутов Хабаровска от недобросовестных перевозчиков. Как только это будет сделано, администрация города должна будет провести новый конкурс.

«Вы знаете, что первые жалобы на результаты конкурса на право пассажирских перевозок поступили сразу после его проведения. Тогда проигравшие жаловались на неправильную организацию конкурса, но нарушений выявлено не было. Потом проигравшие перевозчики направили еще ряд жалоб по поводу нарушения закона о конкуренции. По мнению жалобщиков, те, кто выиграл, повели себя неэтично, обманув комиссию. У всех были почти одинаковые условия, одинаковые автобусы, но одни соврали и заявили о приобретении новой техники, а другие нет — и проиграли», — сообщила Елена Клостер.

Летом прошлого года в конкурсе на право перевозить пассажиров участвовало 58 компаний, из них к работе на дорогах города были допущены 33. По словам одного из проигравших конкурсантов, победить ему помешала честность.

«Мы не заявляли низкопольные все машины и с аппарелями, а те, кто это заявил — они просто-напросто обманули», — считает предприниматель Виктор Хмарский.

В итоге некоторые победители конкурса не уложились в заявленные сроки и не обновили свой автопарк, продолжив возить пассажиров на старых машинах. Когда эта информация подтвердилась, антимонопольщики выдали перевозчикам множество предупреждений с требованием исполнить обязательства, одна эти предупреждения были проигнорированы.

«После этого мы возбудили дело. Сейчас оно в процессе рассмотрения, решение еще не принято. Но мы уже потребовали от предпринимателей сдать путевые листы, после чего можно будет заново провести конкурс. Это все законно: на нас жаловались в центральный аппарат УФАС, но там никаких нарушений с нашей стороны не нашли», — добавила глава краевого УФАС.

Сейчас сотрудники управления готовят обращение в суд. Если иск будет удовлетворен, то в Хабаровске будет организован новый конкурс перевозчиков.