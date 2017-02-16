В Красноярске уничтожили более 500 кг санкционных груш

В Красноярске на территории оптового рынка «Енисейский привоз» выявлен факт продажи санкционных груш из Польши. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Красноярскому краю.

О нарушении стало известно в ходе проверки работы рынка специалистами ведомства и представителями прокуратуры. Выяснилось, что почти 530 кг груш были ввезены незаконно. Товаросопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

«Нелегальные» фрукты были изъяты у продавцов. Позже товар раздавили на специальном полигоне.

Напомним, сельскохозяйственная продукция, произведенная в странах, поддержавших экономические санкции в отношении России, подлежит изъятию и уничтожению. В санкционный список попали США, Австралия, Канада и страны Евросоюза.

Ранее в Красноярске неоднократно выявлялись случаи ввоза «санкционки». Так, в конце октября специалисты нашли 53 кг польских яблок в супермаркете «Аллея». Фрукты прибыли в Россию без документов и разрешений. В итоге товар раздавили на полигоне.

Аналогичный случай произошел в конце мая, когда на оптовом рынке «Южный» специалисты выявили факты продажи более 587 кг польских яблок и почти 200 кг апельсинов из Испании. Всю продукцию также изъяли и уничтожили механическим путем.