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10:17 (мск), источник: Newslab.ru

Call-центр СГК круглосуточно принимает показания приборов

Центр обслуживания клиентов Сибирской теплосбытовой компании (СТК, входит в группу СГК) в феврале запускает сервис круглосуточного приема показаний приборов учета от потребителей.

В период сбора показаний, с 20 по 25 число каждого месяца, значения приборов учета принимаются на автоответчик. В выходные и праздничные дни сервис автоматического приема будет работать круглосуточно.

Чтобы передать показания, потребителю после звукового сигнала необходимо назвать фамилию собственника квартиры, адрес, вид предоставляемой услуги и текущие значения счетчика. Полученная информация будет обработана оператором на следующий день. «Мы постоянно работаем над внедрением новых сервисов для потребителей и расширением спектра услуг. Так, в феврале запущен автоматический сервис приема показаний индивидуальных приборов учета. Также мы готовимся к совершению сервиса приема показаний счетчиков холодной воды. Этот сервис находится в разработке», — пояснила начальник управления по проектам развития Красноярского филиала Сибирской теплосбытовой компании Лариса Гольдман.

Новый сервис создан только для приема показаний индивидуальных приборов учета от потребителей. Консультации по обращениям граждан сотрудники центра проводят в рабочее время.

Единый Сall-центр начал действовать в конце июля 2016 года, прием обращений потребителей осуществляется в будние дни с 8:00 до 20:00 по единому многоканальному номеру телефона 2−579−555. За пять месяцев прошлого года специалисты Сall-центра обработали 26,5 тысяч обращений.

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