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10:14 (мск), источник: Вести Приморье

Расходы на доступную среду существенно увеличат в Приморье

Почти 89 миллионов рублей поступит в бюджет Приморья в 2017 году на создание безбарьерной среды.

Субсидии предусмотрены заключенным накануне Соглашением между Администрацией Приморского края и Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Отметим, что в 2016 году финансовая поддержка федерального бюджета составила 40,2 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края, 44,9 миллионов рублей планируется направить на реализацию мероприятий краевой программы «Доступная среда». В том числе — на предоставление субсидий муниципальным образованиям.

В 2017 году программой предусмотрена адаптация 92 краевых и муниципальных учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, организация совместных мероприятий для инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности.

«В планах проведение форума социально ориентированных некоммерческих организаций с участием краевых общественных организаций инвалидов, Всероссийского Олимпийского дня, Дня физкультурника, новогодних представлений», — уточняют в ведомстве.

Часть программных средств направят на обучение специалистов учреждений физической культуры и спорта русскому жестовому языку. В прошлом году первые сертификаты об окончании бесплатных курсов получили 44 сотрудника подведомственных департаменту учреждений. Планируется регулярно повышать квалификацию этих специалистов.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, знание сотрудником социального учреждения языка глухих — это не только комфорт в общении, а совершенно иное качество социального обслуживания, доступность учреждений для инвалидов.

«Язык жестов служит альтернативным средством такого общения для людей с потерей голоса или слуха. В Приморском крае таких насчитывается 1,8 тысяч человек. Поэтому подготовка и регулярное повышение квалификации специалистов, знающих язык жестов — важный сегмент программы “Доступная среда”», — подчеркивает она.

Еще 35,6 миллионов рублей, предоставленных федеральным бюджетом, будут направлены на мероприятия по созданию в школах, дошкольных учреждениях и организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

По словам вице-губернатора Приморского края Павла Серебрякова, впервые часть федеральной субсидии, а именно 8,4 миллиона рублей, будут направят на мероприятия по адаптивной физической культуре и спорту.

«Эти средства будут использованы для приобретения специального оборудования для краевых учреждений, в которых наряду с обычными спортсменами занимаются люди с ограниченными возможностями по здоровью», — информирует замглавы региона.

Как было заявлено ранее, более 40 миллионов рублей в 2017 году на программу «Доступная среда» планируют затратить краевой и муниципальные бюджеты. Предварительно об участии в программе заявили 15 муниципалитетов Приморья.

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