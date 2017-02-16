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10:24 (мск), источник: NewsKo

Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы из Перми в Сочи и Анапу

Низкобюджетный авиаперевозчик группы «Аэрофлот» — авиакомпания «Победа» — 15 февраля открыл продажу билетов на летние региональные рейсы в Сочи и Анапу из Перми.

Как говорится в официальном сообщении авиакомпании, до конца летнего расписания одномоментно будет предложено не менее 5% билетов по минимальному тарифу — 999 руб. с учётом всех такс и сборов.

Вылеты из Перми в Сочи начнутся с 7 мая. Авиакомпания намерена выполнять до трёх рейсов в неделю. В Анапу первые полёты начнутся с 1 июня.

Напомним, сейчас «Победа» выполняет ежедневные рейсы из Перми в Москву (Внуково) в 6.45 и 7.45 утра.

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