Новый начальник Омской метеослужбы отремонтирует свой кабинет за 400 тысяч

В помещении на Жукова, 154а затеян обширный комплекс работ: замена натяжных потолков, полная перекладка пола, разборка стеновых панелей с выравниванием стен и переклейкой обоев, замена дверей и подоконников, монтаж электропроводки и распределительного шкафа с французскими «автоматами», замена светильников и многое другое.

Начальная стоимость контракта — 378 тыс. рублей, дата проведения тендера — 13 марта. Судя по техзаданию, площадь кабинета составляет около 34 кв. метров.

Прежний глава управления Сергей Иванов был уволен 6 октября 2016 года со скандалом — управленец судился с Росгидрометом, требуя восстановления на работе. В ходе процесса Иванов корректировал исковые требования, заявлял различные компенсации по утерянной зарплате и в итоге проиграл дело. По данным источников «СуперОмска», истинной причиной увольнения могли стать неоднозначные финансовые решения, рискующие перерасти в уголовные дела.