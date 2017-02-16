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10:33 (мск), источник: СуперОмск

Новый начальник Омской метеослужбы отремонтирует свой кабинет за 400 тысяч

Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило тендер на капитальный ремонт кабинета начальника.

В помещении на Жукова, 154а затеян обширный комплекс работ: замена натяжных потолков, полная перекладка пола, разборка стеновых панелей с выравниванием стен и переклейкой обоев, замена дверей и подоконников, монтаж электропроводки и распределительного шкафа с французскими «автоматами», замена светильников и многое другое.

Начальная стоимость контракта — 378 тыс. рублей, дата проведения тендера — 13 марта. Судя по техзаданию, площадь кабинета составляет около 34 кв. метров.

Прежний глава управления Сергей Иванов был уволен 6 октября 2016 года со скандалом — управленец судился с Росгидрометом, требуя восстановления на работе. В ходе процесса Иванов корректировал исковые требования, заявлял различные компенсации по утерянной зарплате и в итоге проиграл дело. По данным источников «СуперОмска», истинной причиной увольнения могли стать неоднозначные финансовые решения, рискующие перерасти в уголовные дела.

Сейчас руководит Обь-Иртышским управлением Наталья Криворучко, бывший заместитель Иванова. На сайте организации и в проекте контракта на ремонт она до сих пор указана в статусе «исполняющей обязанности», хотя назначение, по данным ЕГРЮЛ, произошло еще 14 октября.

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