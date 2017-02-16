На Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в тексте распоряжения.

Ожидается, что чрезвычайный режим продлится до 16 марта 2017 года.