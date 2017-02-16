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10:21 (мск), источник: Газета.Ру

На Украине вступил в силу чрезвычайный режим в энергетике

В соответствии с распоряжением правительства Украины «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электроэнергии» с 16 февраля вступает в силу чрезвычайное положение на энергетическом рынке страны.

Источник: Reuters

«В связи с блокированием грузовых перевозок энергетического угля антрацитовой группы и с целью обеспечения надежной, бесперебойной, стабильной работы объединенной энергетической системы Украины, предотвращения возникновения дисбаланса между производством и потреблением электрической энергии согласиться с предложением Министерства энергетики и угольной промышленности о принятии на рынке электрической энергии временных чрезвычайных мер», — говорится в тексте распоряжения.

Ожидается, что чрезвычайный режим продлится до 16 марта 2017 года.

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