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12:24 (мск), источник: Kazinform

Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров Kazakh Invest

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров национальной компании по инвестициям «Kazakh Invest», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на председателя Комитета по инвестициям Министерства по инвестициям и развитию РК Сапарбека Туякбаева.

Источник: Kazinform

«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит премьер-министр», — заявил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме правительства.

По его словам процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля. Нацкомпания будет иметь широкую сеть зарубежных представителей и филиалов. Она будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени правительства.

«У этой компании будут филиалы за рубежом, которые будут оказывать помощь, начиная с визовой поддержки, заканчивая с организацией встреч, переговоров, получением разрешений», — пояснил он.

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