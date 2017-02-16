Бакытжан Сагинтаев возглавит совет директоров Kazakh Invest

«Уровень этой национальной компании будет высоким. Инвесторы получат возможность обратиться напрямую к министрам, и даже главе правительства со своими предложениями для подписания договоров. Принято решение, что совет директоров этой нацкомпании возглавит премьер-министр», — заявил он, выступая сегодня на пресс-конференции в Доме правительства.

По его словам процедура реорганизации и создания «Кazakh Invest» будет завершена до конца февраля. Нацкомпания будет иметь широкую сеть зарубежных представителей и филиалов. Она будет выступать в качестве «единого переговорщика» с целевыми транснациональными корпорациями и крупными инвесторами от имени правительства.

«У этой компании будут филиалы за рубежом, которые будут оказывать помощь, начиная с визовой поддержки, заканчивая с организацией встреч, переговоров, получением разрешений», — пояснил он.