Список компенсируемых лекарств в этом году расширится

Сейчас в этом списке значатся 140 наименований лекарств. В прошлом году компенсированные медикаменты получили почти шесть тысяч пациентов, страдающих астмой, ещё 400 тысяч — сердечно-сосудистыми заболеваниями и примерно сто тысяч — сахарным диабетом.

Кроме того, 230 тысяч пациентов получили либо бесплатное лечение, либо оплатили его лишь частично.