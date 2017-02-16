Суд обязал порт Ванино выполнить капремонт причалов
Это уже не первый случай, когда транспортный прокурор вынужден через суд требовать от стивидорной компании выполнения своих обязанностей.
Это уже не первый случай, когда транспортный прокурор вынужден через суд требовать от стивидорной компании выполнения своих обязанностей.
Ванинский транспортный прокурор в суде добился выполнения ОАО «Ванинский морской торговый порт» капитального ремонта причальных сооружений. В основу прокурорского иска легли материалы проверки, в ходе которой выяснилось, что организация эксплуатирует причал, общий физический износ которого превышает 30%, передает корреспондент ИА REGNUM.
Ванинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, решение вступило в законную силу.
Примечательно, что такой случай — не первый. В 2014 году Ванинский транспортный прокурор уже обращался в суд с иском к ОАО «ВМТП» по аналогичным основаниям, причем, дважды. В марте 2016 года на одном из причалов, эксплуатируемых стивидорной компанией, образовался провал. Вопреки требованиям действующего законодательства порт не обратился к специализированной организации для проведения обследования причала и его ремонта. Причал подлатали без экспертизы и продолжили эксплуатировать.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2017 года жители Ванино вышли на митинг, чтобы выразить протест против антиэкологической политики руководства порта Ванино. Претензии жителей сводились к тому, что с момента продажи контрольного пакета акций порта компании «Мечел» население Свободного порта задыхается от угольной пыли — порт Ванино расположен в непосредственной близости к жилым кварталам, пылеподавление в порту должным образом не налажено. Дирекция порта обещала провести модернизацию в 2013, потом в 2016 году, но ничего не сделала. Губернатором края даны поручения соответствующим министерствам и ведомствам держать на постоянном контроле мероприятия по стабилизации экологической обстановки в Ванино. Докеры Ванинского порта на митинге пожаловались на плохие условия труда, а руководство Ванинского района — на то, что порт не принимает никакого участия в