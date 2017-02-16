Суд обязал порт Ванино выполнить капремонт причалов

Ванинский транспортный прокурор в суде добился выполнения ОАО «Ванинский морской торговый порт» капитального ремонта причальных сооружений. В основу прокурорского иска легли материалы проверки, в ходе которой выяснилось, что организация эксплуатирует причал, общий физический износ которого превышает 30%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ванинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора, решение вступило в законную силу.

Примечательно, что такой случай — не первый. В 2014 году Ванинский транспортный прокурор уже обращался в суд с иском к ОАО «ВМТП» по аналогичным основаниям, причем, дважды. В марте 2016 года на одном из причалов, эксплуатируемых стивидорной компанией, образовался провал. Вопреки требованиям действующего законодательства порт не обратился к специализированной организации для проведения обследования причала и его ремонта. Причал подлатали без экспертизы и продолжили эксплуатировать.