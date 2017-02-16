Бюджет Волгоградской области «вырос» почти на три миллиарда рублей

На такую сумму выросли безвозмездные поступления, выделяемые из федеральной казны региону в 2017 году. Доходы и расходы бюджета этого года увеличились с 80,4 миллиарда до 83,3 миллиарда рублей.

С докладом выступил первый заместитель губернатора — председатель облкомитета финансов Александр Дорждеев. Дополнительные безвозмездные поступления имеют целевое назначение. 1,4 миллиарда рублей выделяется на поддержку агропромышленного комплекса и охрану окружающей среды. Александр Дорждеев проинформировал, что достигнута договоренность о том, что схема финансирования АПК включает в себя 95 процентов федеральных средств и 5 процентов — средства областного бюджета. В связи с этим высвободившиеся средства в сумме 131 млн направляются на софинансирование других отраслей. В частности, на празднование 75-летия Сталинградской Победы, на подготовку к Чемпионату мира по футболу и др.