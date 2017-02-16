Бюджет Волгоградской области «вырос» почти на три миллиарда рублей

На такую сумму выросли безвозмездные поступления, выделяемые из федеральной казны региону в 2017 году. Доходы и расходы бюджета этого года увеличились с 80,4 миллиарда до 83,3 миллиарда рублей.
С докладом выступил первый заместитель губернатора — председатель облкомитета финансов Александр Дорждеев. Дополнительные безвозмездные поступления имеют целевое назначение. 1,4 миллиарда рублей выделяется на поддержку агропромышленного комплекса и охрану окружающей среды. Александр Дорждеев проинформировал, что достигнута договоренность о том, что схема финансирования АПК включает в себя 95 процентов федеральных средств и 5 процентов — средства областного бюджета. В связи с этим высвободившиеся средства в сумме 131 млн направляются на софинансирование других отраслей. В частности, на празднование 75-летия Сталинградской Победы, на подготовку к Чемпионату мира по футболу и др.
Более 900 миллионов рублей выделяются на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 544 миллиона — на социальную сферу. На увеличение финансирования регионального здравоохранения планируется направить 533 миллиона рублей. В том числе, за счет средств областного бюджета — на 34,3 млн рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений из других бюджетов — 499 млн рублей. Запланировано проведение капитального ремонта здания родильного дома больницы скорой медицинской помощи № 7. Будет создан вытрезвитель в наркологическом диспансере. Запланированы и другие расходы.
В сфере образования средства направляются на строительство общеобразовательной школы в Советском районе Волгограда. На реконструкцию Центральной набережной областного центра в этом году из федерального бюджета будет направлено 266 миллионов рублей. На поддержку малого и среднего предпринимательства — 124 миллиона рублей.
Федеральные средства предоставляются на условиях областного софинансирования и строгого выполнения регионом параметров эффективности вложения бюджетных ресурсов. Обязательные требования будут отражены в специальных соглашениях, которые главные распорядители средств федерального бюджета и получатели субсидий должны заключить до 1 марта.
«У нас есть уникальная возможность, убедиться в эффективности работы, прежде всего, губернатора Андрея Бочарова и его команды, а также депутатов Госудумы от Волгоградской области, — подчеркнул председатель думского комитета по бюджету и финансам Илья Кошкарёв. — Благодаря их усилиям, удалось привлечь дополнительно почти три миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2017 году уже удалось привлечь 23,1 млрд рублей федеральной поддержки. Мы уверены, что это не последние поступления из федерального бюджета. В непростых экономических условиях бюджетные дотации получают только сильные регионы, руководство которых проводит эффективную социально-экономическую политику, — За последние три года Волгоградской области удалось совершить прорыв по многим важнейшим направлениям».
Таким образом, выделяя дополнительные средства, федеральный центр продолжает поддерживать стратегические направления развития региона, обозначенные губернатором Андреем Бочаровым.
Как уже сообщалось, глава региона поставил руководителями органов исполнительной власти задачу, активизировать взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, госкорпорациями по продвижению действующих инвестпроектов, а также по расширению участия области в государственных программах. Стабилизация финансово-бюджетной системы и высокая платежная дисциплина позволили Волгоградской области вернуть доверие центра. С 2014 года безвозмездные поступления в региональный бюджет растут.
Областная Дума утвердила увеличение бюджета в окончательном чтении.