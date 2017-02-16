Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
Россияне стали скупать квартиры в Финляндии
Эксперт: почему Путин начал менять губернаторов и кто следующий?
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Чичерина опубликовала клип про Моторолу и Гиви (видео)
Нашли фотографии Мэрилин Монро из 1960 года
Работники морга забрали тело с похорон во время церемонии
Знаменитую певицу ограбили на $2 млн
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
Ученые избавились от запаха пота необычным способом
Разработано противозачаточное приложение для смартфона
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
14В США прошла самая престижная выставка собак
1275-летие Солнца нации
9Самый грязный город в мире
10Ежегодный Венецианский карнавал
15:13 (мск), источник: РИАЦ

Бюджет Волгоградской области «вырос» почти на три миллиарда рублей

На внеочередном заседании Волгоградской областной Думы были рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2017 год, предусматривающие увеличение доходов и расходов на 2 млрд 868 млн 150,5 тыс. рублей.

Источник: РИАЦ

На такую сумму выросли безвозмездные поступления, выделяемые из федеральной казны региону в 2017 году. Доходы и расходы бюджета этого года увеличились с 80,4 миллиарда до 83,3 миллиарда рублей.

С докладом выступил первый заместитель губернатора — председатель облкомитета финансов Александр Дорждеев. Дополнительные безвозмездные поступления имеют целевое назначение. 1,4 миллиарда рублей выделяется на поддержку агропромышленного комплекса и охрану окружающей среды. Александр Дорждеев проинформировал, что достигнута договоренность о том, что схема финансирования АПК включает в себя 95 процентов федеральных средств и 5 процентов — средства областного бюджета. В связи с этим высвободившиеся средства в сумме 131 млн направляются на софинансирование других отраслей. В частности, на празднование 75-летия Сталинградской Победы, на подготовку к Чемпионату мира по футболу и др.

Более 900 миллионов рублей выделяются на строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, 544 миллиона — на социальную сферу. На увеличение финансирования регионального здравоохранения планируется направить 533 миллиона рублей. В том числе, за счет средств областного бюджета — на 34,3 млн рублей, за счет средств целевых безвозмездных поступлений из других бюджетов — 499 млн рублей. Запланировано проведение капитального ремонта здания родильного дома больницы скорой медицинской помощи № 7. Будет создан вытрезвитель в наркологическом диспансере. Запланированы и другие расходы.

Читайте также
Повышение тарифов за проезд по волгоградским дорогам откладывается

В сфере образования средства направляются на строительство общеобразовательной школы в Советском районе Волгограда. На реконструкцию Центральной набережной областного центра в этом году из федерального бюджета будет направлено 266 миллионов рублей. На поддержку малого и среднего предпринимательства — 124 миллиона рублей.

Федеральные средства предоставляются на условиях областного софинансирования и строгого выполнения регионом параметров эффективности вложения бюджетных ресурсов. Обязательные требования будут отражены в специальных соглашениях, которые главные распорядители средств федерального бюджета и получатели субсидий должны заключить до 1 марта.

«У нас есть уникальная возможность, убедиться в эффективности работы, прежде всего, губернатора Андрея Бочарова и его команды, а также депутатов Госудумы от Волгоградской области, — подчеркнул председатель думского комитета по бюджету и финансам Илья Кошкарёв. — Благодаря их усилиям, удалось привлечь дополнительно почти три миллиарда рублей из федерального бюджета. В 2017 году уже удалось привлечь 23,1 млрд рублей федеральной поддержки. Мы уверены, что это не последние поступления из федерального бюджета. В непростых экономических условиях бюджетные дотации получают только сильные регионы, руководство которых проводит эффективную социально-экономическую политику, — За последние три года Волгоградской области удалось совершить прорыв по многим важнейшим направлениям».

Таким образом, выделяя дополнительные средства, федеральный центр продолжает поддерживать стратегические направления развития региона, обозначенные губернатором Андреем Бочаровым.

Как уже сообщалось, глава региона поставил руководителями органов исполнительной власти задачу, активизировать взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами, госкорпорациями по продвижению действующих инвестпроектов, а также по расширению участия области в государственных программах. Стабилизация финансово-бюджетной системы и высокая платежная дисциплина позволили Волгоградской области вернуть доверие центра. С 2014 года безвозмездные поступления в региональный бюджет растут.

Областная Дума утвердила увеличение бюджета в окончательном чтении.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Михайловском районе задержали двух налетчиков с битой
НАТО уточнила масштаб размещаемых в Европе сил
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
Трамп потребовал извинений от The New York Times
МИД предупредил россиян об опасности поездок в 111 стран
Максакову исключили из «Единой России»
У Медведева появились часы с морским навигатором
Россияне поддержали визовый режим с Белоруссией
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
Официально: новый Hyundai Solaris будет стоить дешевле старого Со 100-сильным двигателем объёмом 1,4 литра и 6-ступенчатой механической трансмиссией новинка предлагается за 599 000 рублей
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Лариса Гузеева спародировала Розу Сябитову на съемках: видео В соцсетях появился видеоролик о том, что происходит на съемочной площадке популярного шоу на «Первом канале»
Недвижимость
Как правильно организовать зону для сна?
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Составлен рейтинг самых комфортных городов мира
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь