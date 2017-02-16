Перестать быть дотационным Слюдянский район планирует за счёт одной деревни

Семь из восьми поселений района находятся на территории с жёсткими ограничениями — в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала. И только у деревни Быстрое есть перспективы для развития. Об этом 15 февраля 2017 года сообщила депутат районной думы Марина Фадеева на муниципальном часе «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Иркутской области» в Законодательном собрании Иркутской области.

Марина Фадеева рассказала, что ещё в 2002 году Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН провёл исследование, по которому территория, где расположена деревня Быстрая, признана резервно-компенсационной — перспективной для размещения промышленных предприятий и производства, горнодобывающих предприятий по освоению особо ценных минеральных ресурсов. «Одно поселение может экономически вытянуть район, — пояснила она. — Слюдянский район перестанет быть дотационным, а также монозависимым».

В 2007 году Институт географии СО РАН ориентировочно определил в Быстринском МО границы перспективной особо охраняемой территории — Верхнебыстринского природного парка. Так пересеклись два несовместимых вида использования территории. Дума и администрация Слюдянского района просят провести новое исследование экологического и социально-экономического состояния деревни, чтобы уменьшить площадь планируемого природного парка.

Сейчас деревня Быстрая не развита ни в промышленном, ни в туристическом плане. Местные жители собирают дикоросы, охотятся, начинают развивать сельское хозяйство. Марина Фадеева рассказала, что район уже три года обращает внимание министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на сложившуюся ситуацию. «К сожалению, эти обращения и письма пока министерством не рассматривались», — добавила она.