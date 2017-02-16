Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Сбежавшую из России знаменитую певицу уволили из Гнесинки
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Филипп Киркоров готов снова стать папой
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Продуктовые карточки: как это будет работать?Ответы на основные вопросы по продовольственным талонам для малоимущих
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Перестать быть дотационным Слюдянский район планирует за счёт одной деревни

Слюдянский район просит уменьшить площадь планируемого природного парка в границах Быстринского муниципального образования, что позволит развивать здесь промышленность и производства.

Источник: Reuters

Семь из восьми поселений района находятся на территории с жёсткими ограничениями — в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории и в водоохранной зоне Байкала. И только у деревни Быстрое есть перспективы для развития. Об этом 15 февраля 2017 года сообщила депутат районной думы Марина Фадеева на муниципальном часе «Развитие системы особо охраняемых природных территорий Иркутской области» в Законодательном собрании Иркутской области.

Марина Фадеева рассказала, что ещё в 2002 году Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН провёл исследование, по которому территория, где расположена деревня Быстрая, признана резервно-компенсационной — перспективной для размещения промышленных предприятий и производства, горнодобывающих предприятий по освоению особо ценных минеральных ресурсов. «Одно поселение может экономически вытянуть район, — пояснила она. — Слюдянский район перестанет быть дотационным, а также монозависимым».

В 2007 году Институт географии СО РАН ориентировочно определил в Быстринском МО границы перспективной особо охраняемой территории — Верхнебыстринского природного парка. Так пересеклись два несовместимых вида использования территории. Дума и администрация Слюдянского района просят провести новое исследование экологического и социально-экономического состояния деревни, чтобы уменьшить площадь планируемого природного парка.

Сейчас деревня Быстрая не развита ни в промышленном, ни в туристическом плане. Местные жители собирают дикоросы, охотятся, начинают развивать сельское хозяйство. Марина Фадеева рассказала, что район уже три года обращает внимание министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области на сложившуюся ситуацию. «К сожалению, эти обращения и письма пока министерством не рассматривались», — добавила она.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Лучшие сооружения для признаний в любви (фото)
Банки массово снизили ставки по ипотеке
В домах петербуржцев станет теплее
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь