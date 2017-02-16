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10:59 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирске к 2018 году больницы перейдут на е-систему

Специалисты считают, что данная мера облегчит работу сотрудникам медицинских учреждений.

В редакции «АиФ на Оби» прошел пресс-завтрак на тему «Готовимся к паводку». «Правила приема и обслуживания пациентов в поликлиниках Новосибирской области». На вопросы читателей ответили начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области Ольга Покровская и главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи Елена Аксенова.

Переход к электронному документообороту Министерство здравоохранения РФ поставило как приоритетный проект. Но это не только будет касаться интернет- сетей и компьютера, ожидаются изменения и в законодательстве.

«Если мы будем уходить от бумажных карточек, тогда электронный документооборот должен иметь полную правовую легитимность. Рано или поздно у каждого врача появиться электронная подпись. И в этом будут свои плюсы — рецепты в аптеку будут выписываться также в электронном виде, что упростит процесс получения нужных лекарств, — заметила Ольга Покровская, начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области».

С внедрением медицинской информационной системы, которая в области уже начала частично работать, врачам станет проще решать организационные вопросы и больше времени уделять больным. К системе уже подключены лаборатории, инструментальные методы диагностики, функциональные и рентгенологические. Врачу при таком походе будет проще найти пациента в базе, сэкономить время на заполнении личных данных больного, отпадает надобность хождения в лаборатории и другие кабинеты. Просто специалисты должны к этому привыкнуть и адаптироваться.

«Острый вопрос, который встает во всех поликлиниках страны- это потеря амбулаторных карт. С внедрением медицинской информационной системы врач может проследить историю движения карты и результатов всех консультаций. По хронометражу оптимизируется время приема. Медицинские работники, которые начали работать в программе, уже не желают возвращаться к традиционному способу», — рассказала Елена Аксенова, главный специалист Новосибирской области по внебольничной помощи.

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