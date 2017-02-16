В эту субботу уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

Об адресах, где запланированы ярмарки, сообщает пресс-служба Администрации города.

В Октябрьском районе ярмарки пройдут на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского и на площади Дворца Спорта по ул. Р. Зорге, 41.

По традиции ярмарки развернутся на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район) и на площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21 (Советский район).

В Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.