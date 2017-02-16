В эту субботу уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки
18 февраля на сельхозярмарках любой желающий сможет приобрести натуральные и полезные продукты — овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию с 10.00 до 16.00.
18 февраля на сельхозярмарках любой желающий сможет приобрести натуральные и полезные продукты — овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию с 10.00 до 16.00.
Об адресах, где запланированы ярмарки, сообщает
В Октябрьском районе ярмарки пройдут на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского и на площади Дворца Спорта по ул. Р. Зорге, 41.
По традиции ярмарки развернутся на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район) и на площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21 (Советский район).
В Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.