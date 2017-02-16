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10:53 (мск), источник: PROUFU.ru

В эту субботу уфимцев приглашают на сельскохозяйственные ярмарки

18 февраля на сельхозярмарках любой желающий сможет приобрести натуральные и полезные продукты — овощи, мед, мясо, молочную и другую продукцию с 10.00 до 16.00.

Источник: Proufu.ru

Об адресах, где запланированы ярмарки, сообщает пресс-служба Администрации города.

В Октябрьском районе ярмарки пройдут на аллее по ул. Рыльского, от дома № 33 по ул. Гагарина до дома № 14 по ул. Рыльского и на площади Дворца Спорта по ул. Р. Зорге, 41.

По традиции ярмарки развернутся на площади им. С. Орджоникидзе, ул. Первомайская, 14 (Орджоникидзевский район) и на площади перед Дворцом Молодежи, ул. 50 лет Октября, 21 (Советский район).

В Ленинском районе ярмарка пройдет на площадке перед сквером «Волна» по ул. Ахметова.

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