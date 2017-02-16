В обменник с паспортом: в Молдове вводят новые правила покупки валюты

Замминистра юстиции Николай Ешану заявил на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции, что данная мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга за действиями обменных касс.

«Это только первый шаг для того чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС», — сказал Ешану.

В итоге, законопроект решили передать на рассмотрение в парламент, только после экспертизы юридической парламентской комиссией.