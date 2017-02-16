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11:21 (мск), источник: Вести Иркутск

Летом за тепло платить не будем. В Иркутской области с 1 сентября изменится система расчётов

Такие изменения приняты связи с многочисленными жалобами жителей региона.

Источник: Вести Иркутск

Многие недоумевали, как летом можно оплачивать, если радиаторы холодные. Теперь это будет в прошлом. Но стоит обратить внимание, что цифры в квитанциях во время отопительного сезона существенно вырастут. Так как шестьдесят процентов общей суммы в платежке приходится именно за обогрев квартиры.

— Перейти по расчёту не от среднего, а от фактора приборов учёта. Так называемая по одной девятой. То есть, грубо говоря, за летние месяцы вы не платите за тепловую энергию, когда тепла нету. А дальше начинает по нарастающей. Сентябрь столько, октябрь столько, и так далее, так далее, — говорит заместитель директора по сбыту ООО «Иркутская энергосбытовая компания» Андрей Харитонов.

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