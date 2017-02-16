Иркутск вернёт право распоряжаться неразграниченными землями

Документ внёс в парламент мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Напомним, 30 января 2017 года на заседании комитета по собственности и экономической политике ЗС заместитель мэра Иркутска Маргарита Ли рассказала, что инициатива связана с желанием городских властей самим предоставлять земли связано со строительством и планированием освоения неразграниченной земли в Иркутске.

Заместитель мэра пояснила, что принятие законопроекта позволит в одних руках сосредоточить и планирование, и предоставление земли, и строительство, к примеру, социальных объектов. Она напомнила, что документ имеет значение при решении проблемы с незаконно установленными киосками, гаражами, объектами самовольного строительства, которой сейчас озадачена и администрация города, и министерство имущественных отношений Иркутской области. «Иногда возникает ситуация, когда стоит линейка гаражей или торговых объектов, три из них находятся на землях области, два — на территории города или наоборот. — пояснила Маргарита Ли. — Это вызывает путаницу и в органах внутренних дел, и среди граждан по вопросу того, куда надо обращаться, чтобы снести или прекратить работу того или иного нестационарного объекта».