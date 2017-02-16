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11:27 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Бульдозером уничтожили в Новосибирске запрещенные овощи и фрукты

Специалисты обнаружили незаконный склад.

Инспекторы Россельхознадзора и сотрудники Сибирской оперативной таможни провели совместный рейд.

В ходе проверки был обнаружен незаконный склад свежих овощей и фруктов на территории Торгового города «Левобережный». Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области, под запрет попали груши, яблоки, гранаты и томаты общим весом 9303 килограмм. Вся продукция была ввезена в регион незаконно.

В соответствие с указом президента России и постановления правительства РФ на ввоз продукции из Турции, вся партия была изъята и уничтожена бульдозером на специальной площадке.

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