Бульдозером уничтожили в Новосибирске запрещенные овощи и фрукты

Инспекторы Россельхознадзора и сотрудники Сибирской оперативной таможни провели совместный рейд.

В ходе проверки был обнаружен незаконный склад свежих овощей и фруктов на территории Торгового города «Левобережный». Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области, под запрет попали груши, яблоки, гранаты и томаты общим весом 9303 килограмм. Вся продукция была ввезена в регион незаконно.

В соответствие с указом президента России и постановления правительства РФ на ввоз продукции из Турции, вся партия была изъята и уничтожена бульдозером на специальной площадке.