Бульдозером уничтожили в Новосибирске запрещенные овощи и фрукты
Специалисты обнаружили незаконный склад.
Специалисты обнаружили незаконный склад.
Инспекторы Россельхознадзора и сотрудники Сибирской оперативной таможни провели совместный рейд.
В ходе проверки был обнаружен незаконный склад свежих овощей и фруктов на территории Торгового города «Левобережный». Как сообщает
В соответствие с указом президента России и постановления правительства РФ на ввоз продукции из Турции, вся партия была изъята и уничтожена бульдозером на специальной площадке.