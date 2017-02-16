Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства
Известная певица из РФ ответила на угрозы украинских радикалов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Филипп Киркоров готов снова стать папой
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Филипп Киркоров готов снова стать папой
У Андрея Аршавина родилась дочь
Ипотечные ставки в России рекордно упадут к концу года
Сенаторы одобрили закон о бессрочной приватизации
«Назад дороги нет»: эксперт о заявлениях Трампа по Крыму
В Москве негодуют: СМИ о действиях США на Украине
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В Киеве назвали конкретные сроки возврата Донбасса - СМИ
СМИ: Украина устроила два дипломатических скандала
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
9Колесница для королевских похорон
8Бабочки из шрамов
10Авария на крупнейшей в США плотине
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
11:31 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье изменена схема финансирования капремонта многоквартирных домов

Депутаты Законодательного собрания региона изменили действующий закон о капремонте. Теперь в нормативах предусмотрена рассрочка платежей подрядчикам, а также поэтапная приемка и оплата уже выполненных работ.

Нововведение должно ускорить процесс капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пермского края. Действовавший ранее срок оплаты выполненных работ (услуг) — 20 дней с момента приемки объекта серьезно — тормозил реализацию всей программы.

 — Данные изменения позволяют региональному оператору при размещении заказа на выполнение работ (услуг) предусмотреть рассрочку платежа по договорам подряда, скорректировать сроки, — заявил и.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Сергей Филимонов.

Пока же, по итогам прошлого года, в регионе, по последним данным о результатах приемки фондом капремонта, отремонтировали всего 180 объектов. Для сравнения: в 2016 году в Свердловской области отремонтировано 2403 дома (1600 по плану на прошлый год и еще 803 — дома, в которых не успели завершить работы в 2015); в Челябинской области — 845 многоквартирных домов; в Удмуртской республике — 550. Исполняющий обязанности руководителя пермского Фонда капремонта Сергей Сесюнин сетует на слабую собираемость взносов с собственников жилья в регионе.

— Собираемость платежей по итогам года составила 65% от общего числа собственников, или 1,1 млрд рублей, еще 95 млн рублей было накоплено жителями на специальных счетах фонда. Также за минувший год фонд направил жителям региона более 10 тыс. уведомлений о взыскании задолженности. Кроме того, было вынесено около 500 судебных актов в отношении должников, а судебными приставами было возбуждено порядка 300 исполнительных производств, — сообщил он.

Муниципалитеты задолжали за капитальный ремонт более 45 млн рублей. В числе злостных неплательщиков Александровский городской округ (2,5 млн рублей). Среди жителей муниципалитетов наибольшие долги за капремонт в Березовском, Очерском, Кочевском и Юсьвенском районах.

Планы по капремонту на этот год серьёзные. К примеру, в Перми предстоит масштабная замена лифтового оборудования. По данным министерства строительства и ЖКХ Пермского края, около 1,5 тыс. лифтов в краевом центре эксплуатируются сверх нормативного срока. При этом в 2015 году в городе поменяли всего шесть лифтов. Полной информации по прошлому году пока нет — часть ремонтных работ идет еще сейчас. В среднем замена одного лифта в комплексе стоит в регионе около 2 млн рублей (плюс — минус 20% в зависимости от этажности и грузоподъемности объекта). Принятые депутатами поправки в схему финансирования капитального ремонта должны придать дополнительный импульс процессу, считают в профильном министерстве.

 — В настоящий момент министерством строительства и ЖКХ Пермского края реализуется ускоренный проект замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Оплата за выполненные работы по замене лифтов будет осуществляться с рассрочкой в течение трех лет. Такой порядок расчетов позволит увеличить объем денег, направленных на решение этой задачи и форсировать обновление лифтового хозяйства на территории Перми и Пермского края, — говорит Сергей Филимонов.

Всего из бюджета Фонда капремонта более чем в 1 млрд рублей на устранения проблем с лифтами предстоит потратить почти треть всех средств. Всего же 2017 году фонд запланировал ремонт 955 многоквартирных домов в Пермском крае. По информации профильного министерства, региональный оператор будет проводить капремонт по 10 видам работ. Изменения произойдут и в работе самого фонда. Организация, в частности, в перечень работ по капремонту включила техническое обследование жилых домов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Депутат Дмитрий Скриванов купил долги газеты «Звезда»
Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон встретятся в четверг в Бонне
Ткачев назвал укрепление рубля ударом для российской экономики
На Украине введен чрезвычайный режим в энергетике
Задержана вторая подозреваемая в убийстве брата Ким Чен Ына
Максакову исключат из «Единой России»
В США пройдет акция «День без иммигрантов»
В Венесуэле прекращено вещание CNN на испанском языке
Спорт
Как «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» подготовились к Лиге Европы Сегодня «Ростов», «Зенит» и «Краснодар» проведут первые официальные матчи в 2017 году. Время подвести итоги их межсезонной деятельности
Авто
В сети появились фотографии гибнущего завода ЗИЛ Фотограф сумел пробраться на территорию корпусов Завода имени Лихачёва, которые пока не снесены
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
От Алисы до Мальвины: что стало с кумирами из фильмов детства Мы все это делали: влюблялись в героев любимых фильмов и актеров, которые их сыграли. Вспоминаем 10 главных секс-символов советских подростков и рассказываем, как сложились их карьеры после судьбоносных ролей
Недвижимость
Банки массово снизили ставки по ипотеке
Стало известно, что россияне сделают с бесплатными участками
Здания, построенные во имя любви (фото)
В квартирах россиян установят газоанализаторы
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже Российская супермодель и ее бойфренд, голливудский актер Брэдли Купер, отпраздновали День всех влюбленных на берегу океана.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь