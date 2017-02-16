В Прикамье изменена схема финансирования капремонта многоквартирных домов

Нововведение должно ускорить процесс капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пермского края. Действовавший ранее срок оплаты выполненных работ (услуг) — 20 дней с момента приемки объекта серьезно — тормозил реализацию всей программы.

— Данные изменения позволяют региональному оператору при размещении заказа на выполнение работ (услуг) предусмотреть рассрочку платежа по договорам подряда, скорректировать сроки, — заявил и.о. министра строительства и ЖКХ Пермского края Сергей Филимонов.

Пока же, по итогам прошлого года, в регионе, по последним данным о результатах приемки фондом капремонта, отремонтировали всего 180 объектов. Для сравнения: в 2016 году в Свердловской области отремонтировано 2403 дома (1600 по плану на прошлый год и еще 803 — дома, в которых не успели завершить работы в 2015); в Челябинской области — 845 многоквартирных домов; в Удмуртской республике — 550. Исполняющий обязанности руководителя пермского Фонда капремонта Сергей Сесюнин сетует на слабую собираемость взносов с собственников жилья в регионе.

— Собираемость платежей по итогам года составила 65% от общего числа собственников, или 1,1 млрд рублей, еще 95 млн рублей было накоплено жителями на специальных счетах фонда. Также за минувший год фонд направил жителям региона более 10 тыс. уведомлений о взыскании задолженности. Кроме того, было вынесено около 500 судебных актов в отношении должников, а судебными приставами было возбуждено порядка 300 исполнительных производств, — сообщил он.



Муниципалитеты задолжали за капитальный ремонт более 45 млн рублей. В числе злостных неплательщиков Александровский городской округ (2,5 млн рублей). Среди жителей муниципалитетов наибольшие долги за капремонт в Березовском, Очерском, Кочевском и Юсьвенском районах.



Планы по капремонту на этот год серьёзные. К примеру, в Перми предстоит масштабная замена лифтового оборудования. По данным министерства строительства и ЖКХ Пермского края, около 1,5 тыс. лифтов в краевом центре эксплуатируются сверх нормативного срока. При этом в 2015 году в городе поменяли всего шесть лифтов. Полной информации по прошлому году пока нет — часть ремонтных работ идет еще сейчас. В среднем замена одного лифта в комплексе стоит в регионе около 2 млн рублей (плюс — минус 20% в зависимости от этажности и грузоподъемности объекта). Принятые депутатами поправки в схему финансирования капитального ремонта должны придать дополнительный импульс процессу, считают в профильном министерстве.

— В настоящий момент министерством строительства и ЖКХ Пермского края реализуется ускоренный проект замены лифтового оборудования в многоквартирных домах. Оплата за выполненные работы по замене лифтов будет осуществляться с рассрочкой в течение трех лет. Такой порядок расчетов позволит увеличить объем денег, направленных на решение этой задачи и форсировать обновление лифтового хозяйства на территории Перми и Пермского края, — говорит Сергей Филимонов.



Всего из бюджета Фонда капремонта более чем в 1 млрд рублей на устранения проблем с лифтами предстоит потратить почти треть всех средств. Всего же 2017 году фонд запланировал ремонт 955 многоквартирных домов в Пермском крае. По информации профильного министерства, региональный оператор будет проводить капремонт по 10 видам работ. Изменения произойдут и в работе самого фонда. Организация, в частности, в перечень работ по капремонту включила техническое обследование жилых домов.